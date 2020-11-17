أمانة جدة تزيل 24 موقعا لبيع الأخشاب في نطاق طيبة

ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع المخالفات البلدية بأشكالها كافة في جميع الأحياء، أزالت بلدية طيبة الفرعية، بمشاركة شرطة البلدية، مواقع في حي «أم الحمام» و«الصالحية»، عبارة عن 24 سورا على مساحة إجمالية بلغت 17000 م2، استخدمت لبيع الأخشاب بطرق غير نظامية.
وأكدت أمانة محافظة جدة أنها ستواصل أعمالها، لتحسين الخدمات المقدمة للسكان، ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.
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