

الرياض 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واس

عقد التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم، ورشة عمل بعنوان "استراتيجيات الاستخدام الواعي لوسائل التواصل الاجتماعي: نحو محتوى إعلامي آمن"، قدمها الممثل الإعلامي للمملكة لدى التحالف الدكتور محمد الصبيحي، بحضور الأمين العام المكلف للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وممثلي الدول الأعضاء في التحالف.

وألقت الورشة الضوء على التحديات التي فرضتها تطورات البيئة الاتصالية وإسهام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في إعادة تشكيل الأنماط التواصلية، كما نُوقش الأداء الواعي في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وأبعاد ذلك.

يُذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا؛ لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

// انتهى //

19:45ت م

0204





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / التحالف الإسلامي العسكري يقيم ورشة عمل "استراتيجيات الاستخدام الواعي لوسائل التواصل الاجتماعي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.