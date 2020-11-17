السعودية اليوم/ محافظ الجبيل يستقبل رئيس فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمحافظة



الجبيل 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واس

استقبل محافظ الجبيل عبدالله العسكر، بمقر المحافظة ، رئيس فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة الشيخ ناصر الخالدي.

وأكد محافظ الجبيل أهمية الجهود التي يقوم بها فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجبيل في سبيل توعية المجتمع.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أعمال ومهام فرع الهيئة بالجبيل خلال جائحة

// انتهى//

19:36ت م

0203



الجبيل 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واساستقبل محافظ الجبيل عبدالله العسكر، بمقر المحافظة ، رئيس فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة الشيخ ناصر الخالدي.وأكد محافظ الجبيل أهمية الجهود التي يقوم بها فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجبيل في سبيل توعية المجتمع.وجرى خلال الاستقبال استعراض أعمال ومهام فرع الهيئة بالجبيل خلال جائحة كورونا ، والاطلاع على أبرز الأنشطة والبرامج، وسير تنفيذها بما يحقق النفع والفائدة للمجتمع، فيما شهد اللقاء تفعيل حملة "الصلاة نور"، في محافظة الجبيل.// انتهى//19:36ت م0203

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