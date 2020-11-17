السعودية اليوم / باكستان تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة لمكافحة ظاهرة معاداة الإسلام



إسلام آباد 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واس

دعا وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة لمكافحة ظاهرة رُهاب الإسلام والعنصرية ضد المسلمين، التي بدأت تظهر بشكل متنامٍ في بعض الدول.

وقال خلال مشاركته في ندوة بعنوان: "التسامح في العصر الحاضر"، عُقدت اليوم في إسلام آباد بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، إن ظاهرة الإسلاموفوبيا والتحامل ضد المسلمين ونشر الكراهية ضدهم باتت تشكل خطراً على المستوى الدولي.

وأكد ضرورة تحقيق مبادئ الحوار والشمول والتعايش السلمي واحترام المعتقدات والقيم والثقافات الدينية المختلفة لتحقيق التناغم بين شعوب العالم.

وأشار إلى حرص الحكومة الباكستانية على تعزيز روح الانسجام والتسامح بين مختلف الفئات في باكستان لضمان التعايش السلمي.

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19:13ت م

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