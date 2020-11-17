السعودية اليوم / الأردن تسجل 6454 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 6454 إصابة جديدة بفيروس

وقالت في بيان صحفي، إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 2153 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليًا بينهم 474 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، مشيرة إلى تسجيل 66 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 1909 حالات وفاة.

// انتهى //

18:42ت م

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عمّان 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 6454 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 155993 إصابة.وقالت في بيان صحفي، إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 2153 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليًا بينهم 474 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، مشيرة إلى تسجيل 66 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 1909 حالات وفاة.// انتهى //18:42ت م0196

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