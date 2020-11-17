السعودية اليوم / رئيس مجلس الشيوخ المصري يؤكد التعاون الوثيق مع البرلمان العربي للدفاع عن قضايا الأمة العربية



القاهرة 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واس

التقى رئيس مجلس الشيوخ المصري المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم مع رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، وبحث معه علاقات التعاون بين الجانبين وإمكانيات تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة، بما في ذلك المجال البرلماني.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ المصري خلال اللقاء أنه سيكون هناك تعاون وثيق ما بين المجلس المصري والبرلمان العربي للدفاع عن قضايا الأمة العربية.

من جانبه، نوّه العسومي إلى أن البرلمان العربي يحرص بشدة على التعاون مع مجلس الشيوخ المصري ودعم القضايا التي تتبناها مصر، مشددًا على أهمية التعاون بين الجانبين بشكل عملي وملموس للدفاع عن قضايا الأمة العربية.

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18:29ت م

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