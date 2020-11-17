السعودية اليوم / الصحة العراقية تحذر من مغبة تهاون المواطنين بالإجراءات الوقائية



بغداد 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واس

حذرت وزارة الصحة العراقية من مغبة تهاون المواطنين بالإجراءات الوقائية, متوقعة حدوث زيادة كبيرة في عدد الإصابات بفيروس

وأفادت في بيان صحفي اليوم بأنها رصدت خلال الفترة الماضية تهاونًا كبيرًا جدا من قبل المواطنين تمثل بترك الإجراءات الوقائية جملة وتفصيلًا، وعدم الالتزام بارتداء الكمامات وعودة التجمعات البشرية إلى سابق عهدها, وكأن الوباء قد انتهى من بلدنا ولم يعد يشكل خطرًا، منوهة بأن هذا التهاون تزامن مع تصاعد كبير وخطير في عدد الإصابات بدول العالم, حيث سُجل أكثر من نصف مليون إصابة يوميًا.

وأعلنت الوزارة عن صدور توجيهات للفرق الصحية الرقابية بتكثيف زياراتها التفتيشية للمطاعم والمقاهي والمولات وكل المرافق التي تشهد تجمعات بشرية, وتنفيذ الغلق الفوري لأي مرفق يخالف التعليمات الوقائية.

// انتهى //

18:15ت م

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بغداد 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسحذرت وزارة الصحة العراقية من مغبة تهاون المواطنين بالإجراءات الوقائية, متوقعة حدوث زيادة كبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع القادمة.وأفادت في بيان صحفي اليوم بأنها رصدت خلال الفترة الماضية تهاونًا كبيرًا جدا من قبل المواطنين تمثل بترك الإجراءات الوقائية جملة وتفصيلًا، وعدم الالتزام بارتداء الكمامات وعودة التجمعات البشرية إلى سابق عهدها, وكأن الوباء قد انتهى من بلدنا ولم يعد يشكل خطرًا، منوهة بأن هذا التهاون تزامن مع تصاعد كبير وخطير في عدد الإصابات بدول العالم, حيث سُجل أكثر من نصف مليون إصابة يوميًا.وأعلنت الوزارة عن صدور توجيهات للفرق الصحية الرقابية بتكثيف زياراتها التفتيشية للمطاعم والمقاهي والمولات وكل المرافق التي تشهد تجمعات بشرية, وتنفيذ الغلق الفوري لأي مرفق يخالف التعليمات الوقائية.// انتهى //18:15ت م0185

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