السعودية اليوم / العراق تسجل 2961 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واس

سجلت العراق 2961 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 40 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11752, فيما سُجلت 3460 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 453025 حالة شفاء.

// انتهى //

18:13ت م

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بغداد 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسسجلت العراق 2961 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 524503 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 40 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11752, فيما سُجلت 3460 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 453025 حالة شفاء.// انتهى //18:13ت م0181

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