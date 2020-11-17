ثقافي / تعليم نجران يدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في مسابقة رسم خرائط المدن السعودية



نجران 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واس

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلةً في إدارة النشاط الطلابي، طلاب وطالبات المرحلة الثانوية إلى المبادرة بالاشتراك في مسابقة رسم خرائط المدن

وتهدف المسابقة إلى تمكين الطلاب بالمرحلة الثانوية من استخدام نظم المعلومات الجغرافية والتعرف على أحدث التقنيات في مجال الخرائط، واعتماد الطلاب لنظم العنونة الوطنية والمسميات الموحدة، ويستمر قبول المشاركات قبل الـ 25 من شهر ربيع الآخر الجاري، على الموقع الإلكتروني للمسابقة http://saudigs.org.

//انتهى//

17:54ت م

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نجران 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسدعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلةً في إدارة النشاط الطلابي، طلاب وطالبات المرحلة الثانوية إلى المبادرة بالاشتراك في مسابقة رسم خرائط المدن السعودية ، التي تنظمها الجمعية الجغرافية السعودية، بإشراف وزارة التعليم.وتهدف المسابقة إلى تمكين الطلاب بالمرحلة الثانوية من استخدام نظم المعلومات الجغرافية والتعرف على أحدث التقنيات في مجال الخرائط، واعتماد الطلاب لنظم العنونة الوطنية والمسميات الموحدة، ويستمر قبول المشاركات قبل الـ 25 من شهر ربيع الآخر الجاري، على الموقع الإلكتروني للمسابقة http://saudigs.org.//انتهى//17:54ت م0176

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