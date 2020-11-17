شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين خطط إسرائيل لإنشاء 1257 وحدة استيطانية والان مع التفاصيل

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 عبرت وزارة الخارجية عن قلق المملكة العربية السعودية البالغ من قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية طرح عطاءات لإنشاء 1257 وحدة استيطانية جديدة بالقرب من القدس الشرقية.

وأكدت الوزارة إدانة المملكة ورفضها لتلك الخطوة التي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، والتي من شأنها تقويض حل الدولتين، والتأثير على جهود إحلال السلام في المنطقة.

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