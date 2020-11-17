شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط طن أسماك فاسدة في مكة والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت أمانة العاصمة المقدسة وكالة البلديات متمثلة في بلدية محافظة بحرة الفرعية بمشاركة الإدارة العامة للنظافة ،شاحنة مخالفة محملة بلحوم و أسماك فاسدة تقدر كميتها الإجمالية بـ ( 1 طن) . تم إتخاذ اللازم حيال ذلك وحجز المركبة لحين الإنتهاء من الإجراءات النظامية .

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