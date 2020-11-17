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الملك يتلقى تهنئة ملك البحرين وولي عهده بالذكرى السادسة للبيعة

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هنأ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم.

كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء في مملكة البحرين , خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم.

كما بعث سمو ولي العهد البحريني برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-.

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