فتح باب التسجيل الإلكتروني لمعرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فتحت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك"، باب التسجيل الإلكتروني، في معرضي "آيدكس" والدفاع البحري "نافدكس" ومؤتمر الدفاع الدولي.

ويعقد الحدث تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، في الفترة من 21 إلى 25 فبراير/ شباط 2021 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للعارضين والإعلاميين المحليين والدوليين والزوار المشاركين، في معرضي "آيدكس 2021" والدفاع البحري "نافدكس 2021" ومؤتمر الدفاع الدولي.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، تلتزم "أدنيك" بتقديم أرقى الخدمات وتسخير التقنيات الحديثة الذكية لخدمة المتعاملين، وفي ظل الإقبال القياسي الذي يشهده المعرضان.

وتسهم بوابات التسجيل الإلكتروني التي تم تطويرها وفق أعلى المواصفات الدولية، في تسهيل عملية التسجيل للشركات والزوار وممثلي وسائل الإعلام الراغبين في تغطية فعاليات المعرضين من خلال الرابط (https://idexuae.ae/registration/).

ويجري تنظيم معرضي "آيدكس 2021 " و"نافدكس 2021 " ومؤتمر الدفاع الدولي من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك"، بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية.

ويتم استعراض خلال المعرضين، والمؤتمر، أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الإمارات، وكذلك عقد شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات المشاركة وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات.

وسيشارك في المعرضين طيف واسع من صناع القرار والخبراء والمتخصصين في قطاع الصناعات الدفاعية، لمناقشة سبل تطوير تقنيات تساعد على مواجهة التحديات المتغيرة التي يشهدها العالم، وتطوير استراتيجيات أمنية ودفاعية تسهم في تحقيق وإرساء السلام العالمي.





وتواصل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" استعداداتها لاستضافة الدورة القادمة حسب خطط محكمة تم وضعها بهدف ضمان سير الأعمال وفق أعلى المعايير العالمية المتخصصة في قطاع سياحة الأعمال، والبناء على ما تم تحقيقه من نجاحات تاريخية للمعرضين.

وتطبق "أدنيك" كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الصارمة لضمان سلامة الزوار والمشاركين، وفق أعلى معايير الصحة والسلامة محليا وعالميا، حيث ستكون عمليات التسجيل عبر المنصات الرقمية بالكامل.

كما وضعت "أدنيك" مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها على نطاق واسع في مرافقها مثل توفير الماسحات الحرارية على كافة المداخل، فضلا عن عمليات التعقيم والتطهير باستخدام أجهزة الرذاذ على مدار اليوم، وتطبيق معايير التباعد الاجتماعي، وارتداء كمامة الوجه.





ويتمتع معرضا "آيدكس" و"نافدكس" بمكانة استراتيجية هامة في قطاع الصناعات الدفاعية على المستوى الدولي، حيث شهد المعرضان إقبالا واسعا في دورة العام 2019 من قبل الشركات العارضة والزوار.

ومن المتوقع أن تشهد الدورة المقبلة مشاركة أكثر من 1300 شركة متخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية البرية والجوية والبحرية.

ويمثل المعرضان اليوم منصتين عالميتين للاطلاع على أحدث الأنظمة الدفاعية والعسكرية وآخر الابتكارات التكنولوجية المتعلقة بالدفاع البري والبحري والجوي.