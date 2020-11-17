2020-11-17

ممثلو الادعاء: حادث السفارة السعودية في لاهاي كان بدافع إرهابي

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

أبرزت صحيفة واشنطن بوست البيان الذي قال فيه ممثلو الادعاء الهولنديون إن الرجل الذي يشتبه في أنه أطلق النار من مسدس على السفارة السعودية في لاهاي الأسبوع الماضي كان دافعه إرهابيًا.

واحتجز المشتبه به البالغ من العمر 40 عامًا يوم الخميس الماضي بعد ساعات من الحادث الذي لم يصب فيه أحد.

دافع إرهابي

وسلطت الصحيفة الضوء على البيان الذي قيل فيه إن ممثلي الادعاء أكدوا أن الرجل متهم بارتكاب أعمال إرهابية ضد مبنى السفارة، ومحاولة قتل حارس المبنى وتوجيه تهديدات بهدف إرهابي.

وأضاف البيان أن النية الإرهابية تتضح من حقيقة أن المشتبه به بدا وكأنه يريد إحداث الضرر بالسفارة السعودية من خلال هذا العمل الإرهابي دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

ومدد القضاة حبس المشتبه به لمدة أسبوعين آخرين في جلسة يوم الاثنين الماضي.

