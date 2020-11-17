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النيابة العامة : السجن والغرامة عقوبة إنشاء مواقع للجماعات الإرهابية أو التعاطف معها
حذرت من الترويج لها عبر مواقع التواصل أو تداول مضامينها بأي صورة كانت
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت النيابة العامة من إنشاء مواقع إلكترونية للتنظيمات والجماعات والتيارات المُصنفة من قِبل الجهات المُختصة في الدولة كمُنظمات إرهابية.
وقالت النيابة العامة إن عقوبة مخالفة هذه التعليمات تصل السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات والغرامة التي قد تصل إلى خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقالت النيابة العامة : يُحظر إنشاء مواقع إلكترونية للتنظيمات والجماعات والتيارات المُصنفة من قِبل الجهات المُختصة في الدولة كمُنظمات إرهابية كما يُحظر تأييد هذه التيارات أو التعاطف معها أو الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت أو تداول مضامينها بأي صورة كانت.
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