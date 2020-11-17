شكرا لقرائتكم خبر عصر زاهر بالإنجازات.. وما زال العطاء يتدفق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت المملكة منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قبل ست سنوات المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة.

ورصدت جامعة جدة الإنجازات الزاخرة في عهد الملك سلمان، مؤكدة أنه من الصعب حصرها في هذه السطور، إلا أنها تبقى زاخرة وزاهرة.

أول القرارات التي فرح بها كل الوطن، والتي هي قاعدة الانطاق للإنجازات

اعتماد الخطة الاستراتيجية للدولة، والتي تحمل مسمى (رؤية المملكة- 2030 )، والتي تحمل فكر القادة، وطموح الدولة، وحيوية المجتمع.

السلام العالمي والمجال التنموي العالمي المستدام

استضافة عدد من القمم العربية والإسلامية والدولية التي خرجت بكثير من القرارات الاستراتيجية:

2015 زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للعاصمة السعودية الرياض في أول زيارة رسمية خارجية له منذ تسلمه منصبه في يناير، وعقدت خال زيارته في الرياض ثاث قمم، هي القمة (السعودية-الأمريكية)، والقمة (الأمريكية-الخليجية)، والقمة (الأمريكية- العربية والإسامية)، شارك فيها زعماء وقادة 55 من الدول العربية والإسامية.

زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للعاصمة السعودية الرياض في أول زيارة رسمية خارجية له منذ تسلمه منصبه في يناير، وعقدت خال زيارته في الرياض ثاث قمم، هي القمة (السعودية-الأمريكية)، والقمة (الأمريكية-الخليجية)، والقمة (الأمريكية- العربية والإسامية)، شارك فيها زعماء وقادة 55 من الدول العربية والإسامية. 2018 انعقاد القمة العربية في الظهران (قمة القدس)، والإعان عن تقديم 200 مليون دولار لفلسطين.

انعقاد القمة العربية في الظهران (قمة القدس)، والإعان عن تقديم 200 مليون دولار لفلسطين. 2019 قمة مجلس التعاون الخليجي الـ 39 في الرياض وانعقاد القمم الثلاثة في مكة المكرمة، (القمة الخليجية)، و(القمة العربية)، و(القمة الإسامية).

قمة مجلس التعاون الخليجي الـ 39 في الرياض وانعقاد القمم الثلاثة في مكة المكرمة، (القمة الخليجية)، و(القمة العربية)، و(القمة الإسامية). إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

إنجازات على المستوى العربي والإسلامي

توحيد الصف العربي والإسلامي في محاربة الإرهاب والتطرف بما في ذلك التطرف المدعوم من بعض الدول.

دعم تنمية الدول العربية والإسلامية في الأوقات الحرجة.

تقديم الدعم والرعاية للدول المجاورة، والدعم اللا محدود لقضايا المسلمين في المحافل الدولية.

تعزيز العلاقات السعودية مع دول الجوار مثل مصر والأردن والعراق والسودان وهي من أهم العلاقات نظرا للمكانة الكبيرة التي تتمتع بها.

اعتماد استراتيجية العزم بين السعودية والإمارات، بهدف خلق أنموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين البلدين.

إنجازات على المستوى الدولي

إنشاء مركز اعتدال الدولي.

استقرار أسعار النفط (والطاقة بصورة عامة) من خلال الاتفاقيات وخاصة .OPEC PLUS

اتفاقيات دولية لاستقرار السلام في المنطقة بما في ذلك منطقة البحر الأحمر.

الإعلان عن تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن،المجلس يضم كلا من الأردن ومصر والسودان وجيبوتي والصومال واليمن، إلى جانب السعودية.

اتخاذ مواقف إيجابية وحقيقية تجاه تحقيق السلام الخارجي وتعزيز السياسة الخارجية للمملكة من خلال تشجيع الاستثمار الخارجي.

تحقيق المعنى الحقيقي للإسلام من خلال السياسات الداخلية والخارجية للمملكة.

زيارات الملك سلمان ومشاركاته في القمم الدولية

زيارته لدول عدة شملت ماليزيا وإندونيسيا واليابان والصين والمالديف وجمهورية بروناي، إضافة إلى الأردن.

زيارته للعاصمة الروسية موسكو لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وشهدت توقيع العديد من الاتفاقات في مختلف المجالات.

بدعمه توجه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لزيارة ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض.

مشاركة السعودية في قمة مجموعة الـ20 بالأرجنتين، ألمانيا، تركيا، الصين، اليابان.

مشاريع البنية التحتية

توسعة الحرم المكي والحرم المدني.

مشروع نيوم والممتد للمرة الأولى بين 3 دول، هي السعودية ومصر والأردن.

وضع حجر الأساس لمشروع القدية.

تدشين قطار الحرمين السريع في جدة، وانطلاق أولى رحلاته.

مشاريع الإسكان والتي نجحت في الوصول لمستهدفاتها قبل الوقت المتوقع لها.

تدشين وتطوير حي الطريف، المسجل في قائمة التراث العالمي لليونسكو، ضمن

برنامج تطوير الدرعية التاريخية

افتتاح طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي الذي يصل السعودية بالإمارات.

استكمال بناء محطة مترو العاصمة الرياض.

الإعلان عن مشروع أمالا العالمي على ساحل البحر الأحمر.

افتتاح مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي الجديد.

إرساء البنية التحتية للمدينتين الصناعيتين الجبيل وينبع.

تدشين العمل في مشروع دار الهجرة الذي يعد من أكبر المشاريع السكنية

والفندقية والتجارية بالسعودية.

إنشاء هيئة تطوير بوابة الدرعية، برئاسة ولي العهد.

إنشاء هيئة ملكية لمحافظة العلا.

إنشاء هيئة الترفيه لإقامة البرامج والفعاليات الترفيهية والسياحية

إنشاء وزارة الرياضة ودعم الأندية السعودية بمزيد من الإمكانات

مجال التشريعات (الأنظمة واللوائح)

نظام الجامعات الجديد.

نظام الامتياز التجاري.

نظام الشركات المهنية.

تعديل نظام الرهن التجاري.

تعديل نظام السوق المالية.

تعديل نظام الكليات العسكرية.

تعديل نظام وثائق السفر.

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.

نظام التجارة الالكترونية.

تعديل نظام مكافحة الرشوة.

نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.

نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج.

تعديل نظام الأسماء التجارية.

تعديل نظام مكافحة الغش التجاري.

نظام الإقامة المميزة.

نظام صندوق الاستثمارات العامة.

تعديل نظام القضاء.

نظام المنافسة.

النظام البحري التجاري.

تعديل نظام المحاسبين القانونيين.

تعديل نظام الاتصالات.

تعديل نظام المؤسسات الصحية الخاصة.

نظام الأحداث.

تعديل نظام إيرادات الدولة.

تعديل نظام مكافحة الرشوة.

تعديل آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم.

تعديل نظام المرور.

تعديل نظام البيانات التجارية.

تعديل نظام خدمة الأفراد.

تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.

تعديل النظام العام للبيئة.

تعديل نظام الخدمة المدنية.

نظام مكافحة جريمة التحرش.

نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية.

نظام الرهن التجاري.

تعديل نظام الشركات.

تعديل نظام السجل التجاري.

تعديل نظام المرور.

تعديل نظام ضريبة الدخل.

نظام الإفلاس.

نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز).

نظام المواد الهيدروكربونية.

نظام الإعلام المرئي والمسموع.

نظام التجارة بالمنتجات البترولية.

نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

نظام مكافحة غسل الأموال.

تعديل نظام التأمينات الاجتماعية.

تعديل نظام ضريبة القيمة المضافة.

نظام الضريبة الانتقائية.

تعديل نظام الخدمة المدنية.

تعديل نظام حماية المرافق العامة.

تعديل نظام مياه الصرف الصحي.

نظام مزاولة المهن الهندسية.

مبادرة العلاقة التعاقدية

نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد

الجانب الاقتصادي والاستثماري

دعم وتنمية الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية.

تنويع مصادر الدخل، وتنمية الاقتصاد وتنمية الوطني في جميع المجالات ومنها التعدين والتصنيع الوطني والخدمات اللوجستية والبتروكيمياويات.

طرح نسبة من أرامكو للاكتتاب ليصبح أكبر اكتتاب في تاريخ العالم.

إطلاق برنامج حساب المواطن، لدعم المواطنين، وتحقيق رفاهية الفرد، ودعم الاقتصاد الداخلي من خلال توجيه الدعم لمستحقيه.

الإعلان عن أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ السعودية بمبلغ 1.106 تريليون.

تدشين برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.

تدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

استثمار أكثر من مليار دولار في (لوسيد موتورز) التي تمثل منافسا محتملا لتيسلا ضمن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة.

توقيع اتفاقيات بقيمة 50 مليار دولار خلال مؤتمر الاستثمار.

زيارة ولي العهد لبريطانيا، وتوقيع استثمارات تقدر بـ100 مليار دولار.

أصبحت المملكة أكبر منتج للبترول لعام 2016 بـ12.58 مليون برميل يوميا وتسعى لتوازن السوق العالمي بشكل مستمر.

مؤسسة النقد تقر بإحلال الريال المعدني في التداول محل الورقي.

انضمام سوق الأسهم السعودية لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

التعليم والصحة والإنسان السعودي

برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية

إعطاء الشباب الفرصة لتحقيق آمالهم وطموحاتهم ودعم تنمية قدراتهم.

تشييد متحف تاريخ العلوم والتقنية في الإسلام بهدف إبراز إنجازات علماء المسلمين في العصر الذهبي للإسلام.

إطلاق برنامج سند محمد بن سلمان للمبادرات الاجتماعية.

إطلاق العديد من المبادرات النوعية لتطوير التعليم الجامعي مثل مشروع تنمية الإبداع والتميز الموجه لأعضاء هيئة التدريس، ودعم تشييد مراكز للتفوق العلمي والأبحاث بالجامعات، فضلا عن مشاركة الجامعات في مساندة الجمعيات العلمية المختلفة.

إطلاق برنامج (وظيفتك وبعثتك) للابتعاث لأهم الجامعات في العديد من الدول المتقدمة، إضافة لتوفير وظائف للمبتعثين بعد عودتهم.

تطوير مراكز البحث العلمي في الجامعات بسبل مختلفة مثل تطوير الحدائق العلمية والتقنية.

تطوير المنشآت التعليمية بزيادة مساحتها وقدرتها الاستيعابية، فضلا عن تلبية متطلبات العملية التعليمية بها لتحسين أدائها العام.

تدشين العديد من المبادرات لتنمية البحث العلمي كمبادرات مراكز التميز، ومدونة التخطيط المتميز، وعدد من الأولمبيات العلمية المتنوعة.

إصدار قرار قصر العمل في بيع الأجهزة المحمولة وملحقاتها وصيانتها على السعوديين والسعوديات لتعزيز فرص العمل.

تطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس البنات.

افتتاح مشاريع طبية جديدة تتبع وزارة الحرس الوطني مثل مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية والمختبر المركزي.

إنشاء مشروع (خير مكة) تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، والذي تعود استثماراته إلى جمعية الأطفال المعاقين.

الجانب الصناعي والنفطي

تدشين الشركة السعودية للصناعات العسكرية والشركة الإسبانية نافانتيا للصناعات البحرية لمشروع مشترك لتصميم وبناء 5 فرقاطات حربية من نوع أفانتي 2200.

تدشين ولي العهد وملك البحرين خط أنابيب النفط الجديد.

تدشين عدد من المشاريع التنموية والتعدينية والصناعية، بلغت نحو 1318 مشروعا، بقيمة تجاوزت 141 مليار ريال، ومن أبرزها مشروع (وعد الشمال).

تدشين الأمير محمد بن سلمان مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك).

تنمية قطاع البتروكيماويات بمدينة رأس الخير الصناعية.

توقيع أرامكو عقدا مع شركة بيكر هيوز الأمريكية، لتقديم خدمات لحقل مرجان النفطي.

توقيع شركة أرامكو اتفاقية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك تهدف لاستكشاف فرص التعاون المحتملة في مجال الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال.

توقيع ولي العهد مع صندوق (رؤية سوفت بنك) مذكرة تفاهم لتنفيذ خطة الطاقة الشمسية 2030.

الجانب التقني والالكتروني والفضائي

إطلاق السعودية قمرين للتصوير عالي الدقة (سعودي سات 5أ ) و( سعودي سات 5ب).

تدوين الأمير محمد بن سلمان عبارة (فوق هام السحب) على القمر السعودي في مقر شركة لوكهيد مارتن، خلال زيارته لأمريكا، ويعد القمر الصناعي السعودي أفضل ما توصلت إليه التقنية في مجال الأقمار الصناعية.

مشاركة المملكة في رحلة فضائية صينية لاستكشاف الجانب المظلم من القمر.

إطلاق القمر الصناعي SGS-1 المخصص للاتصالات.

نظام أبشر الالكتروني لتسهيل المعاملات وإجراءات المواطنين والمقيمين

النظام الالكتروني لتسهيل زيارة الحجاج والمعتمرين.

تأسيس هيئات عليا تعنى بالتقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

حققت المملكة المركز 38 في مؤشر التنافسية العالمية (Gl-bal C-mpetitiveness Index 2019)، حيث قفزت 16 مركزا في المحور الخاص بالاتصالات وتقنية المعلومات من خلال انتشار شبكة النطاق العريض وتطوير البنية الرقمية.

كما حققت المملكة مكانة رائدة بين أكبر الاقتصادات في محور الحوكمة التقنية لتحتل المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين (G20) والحادية عشرة عالميا (2019).

حققت المملكة المركز 13 من بين (175) دولة في العالم (الأولى عربيا) في المؤشر العالمي للأمن السيبراني GCI الذي يصدره الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة للعام

2018 م، متقدمة 33 مرتبة عن تقييمها في الإصدار السابق للمؤشر العالمي لعام 2016 حيث كان ترتيب المملكة 46 عالميا.

أطلقت الهيئة العامة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مركز ذكاء أول مركز متخصص في تمكين المؤسسات والشركات الناشئة من تقنيات الذكاء الاصطناعي (2019).

زيادة سعة شبكة الألياف الضوئية حيث تم تغطية 700 ألف منزل في جميع مناطق المملكة خلال عام 2018 بزيادة قدرها أكثر من (300%) عن عام 2017م.

تقديم حزم تدريبية في المهارات الرقمية، حيث تم تدريب أكثر من 600 ألف طالب وطالبة و11 ألف معلم ومعلمة على البرمجة وتدريب أكثـر مـن 8.400 خريـج وخريجـة على المهارات الرقمية وتأهيلهم لسوق العمل خلال عام 2018م

إقرار نظام التجارة الالكترونية المكون من 26 مادة تنظم العلاقة بين المتاجر والمتسوقين الكترونيا وتحفظ حقوقهم.

تمكين المرأة