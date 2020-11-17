شكرا لقرائتكم خبر رجال أعمال بالطائف: 6 أعوام جسدت حكمة وحنكة القيادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عدد رجال أعمال في محافظة الطائف المنجزات التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من قفزات تنموية ومشاريع عملاقة في جميع المجالات، مشيرين إلى أن العهد الميمون شهد تحولات كبيرة ونقلة نوعية.

وأكدوا بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة لتولي الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في المملكة على أن الوطن والمواطن يحتفي بهذه المناسبة الغالية والتي تجسد مدى التلاحم بين القيادة والشعب ومنجزات عظيمة في ظل قيادة رشيدة حققت للوطن والمواطن مكتسبات عديدة في جميع المجالات، وتمثل ذكرى البيعة تجديد العهد بين القيادة والشعب على المحبة والولاء وعلى السمع والطاعة ومواصلة مسيرة البناء.

قفزات تنموية

وقال رجل الأعمال عبدالله بن دريويش الحارثي «مرت ست سنوات على ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز والتي تحققت فيها الكثير من الإنجازات وما هذه القفزات التنموية التي يراها العالم أجمع في شتى المجالات وعلى جميع الأصعدة التي شملت جميع مناطق ومحافظات مملكتنا الغالية إلا خير دليل على ما تشهده بلادنا من نماء وازدهار في عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين، فعجلة التطور والبناء في وطننا الغالي تتسارع ولا تتوقف لتمضي مواصلة في تفرد وإبهار، حيث سجلت المملكة خلال حقبة زمنية وجيزة أمجادا ثرية وإنجازات حافلة استحقت أن يخلدها التاريخ محليا وعالما حيث تستعد المملكة في الأيام المقبلة لاستضافة حدث عالمي متمثل في قمة العشرين والتي من خلالها تؤكد علو المملكة ومكانتها العالمية».

تجديد البيعة

وقال رجل الأعمال صاحب مصنع الطائف الوطني لمنتجات الألبان تيسير بن خليل الضابط، «إن الوطن بكافة شرائحه وأطيافه يحتفل بالذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في هذه الدولة المباركة التي قامت على الكتاب والسنة منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - يرحمه الله - والتي يحتفل الشعب والوطن خلالها بذكرى بايع فيها الشعب مليكه وقائد مسيرته بيعة شرعية على السمع والطاعة ممزوجة بالإخلاص والوفاء تتجدد كل عام وفيها مشاعر الفرح وعبارات الدعاء ومعاني الانتماء وصادق العطاء وصور التضحية والفداء، نستذكر التاريخ ونحتفل بالإنجازات التي تحققت ونفخر بما نعيشه من نهضة تنموية فريدة وتلاحم متين بين الراعي والرعية مما جعل الوطن يمضي في تحقيق الإنجازات بخطى ثابتة وبصيرة صائبة لتخطي كافة التحديات والمصاعب التي شهدها العالم في عدد من المجالات».

ذكرى غالية

وأكد مدير عام شركة أبناء سعيد بن محمد بافيل المحدودة محمد سعيد بافيل أن الذكرى المجيدة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين تعد مفصلا مهما في مسيرة المملكة، مشيرا إلى أنها مناسبة غالية تأتي على الشعب السعودي وذاكرته مفعمة بمشاعر الولاء والتقدير لدوره الكبير في قيادة البلاد إلى تحقيق الطموحات والحفاظ على المقدرات المكتسبة. وأضاف «نحتفي جميعا بمرور ست سنوات من البيعة تضمنت محطات متعددة من الإنجازات المتسارعة وفق رؤية واضحة وطموح وطن بإرادة قيادة وشعب واحد جسدت فيها التلاحم والعطاء، حيث شهدت السنوات الماضية أهم وأعظم المنجزات تضمنت إطلاق رؤية المملكة 2030 التي أسهمت في تحقيق الكثير من المنجزات التاريخية لوطننا، وقد شهدت المملكة في هذا العهد الزاهر تحولا لافتا نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل المعتمد على الإنتاج والتنوع، وهذا ما تثبته الأرقام التي تسجلها الميزانيات مما يؤكد نجاح الخطط التي اعتمدتها القيادة».

فخر واعتزاز

وقال مدير عام منتجع ومتنزه القرية الخضراء بالطائف علي بن حسن الصغير «تطل علينا الذكرى السادسة لمبايعة وتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في وطننا الغالي ونحن نعيش تطورا ملحوظا وبقيادة استثنائية وظروف مختلفة تجعلنا ننظر بفخر واعتزاز لهذا الوطن وقيادته متطلعين لمستقبل مشرق في ظل القيادة الرشيدة».

وأضاف بأن ذكرى البيعة تمثل في وجدان أبناء هذا الوطن مسيرة القائد الذي استطاع أن يأخذ بلاده إلى بر الأمان بمنجزات سياسية واقتصادية واجتماعية وتنموية أحدثت نقلة نوعية ودفعت المملكة لتتبوأ مراكز متقدمة في كافة المجالات والأصعدة.

ستة أعوام مدة قصيرة في عمر الزمن ولكن الإنجازات التي شهدتها المملكة من تحولات في الشأن الداخلي والشأن الخارجي جعلها في مصاف الدول المتقدمة والجميع يهابها ويقدرها، وهذا العهد الزاهر هو مرحلة تحقق رؤية المملكة 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين رمز الإرادة والطموح نحو آفاق المستقبل الواعدة.

إنجاز وعطاء

من جانبه عبر المستشار حسن بن خليل الضابط عن امتنانه وتشرفه بما حققته المملكة من تطور ورقي، قائلا «نحتفل بذكرى بيعة الحزم والعزم والأمل والعزة والمنعة والقوة والأمن والأمان والإنجاز والعطاء والحب والولاء فهي مناسبة سعيدة وغالية على قلوب الجميع تجسد مشاعر الولاء والاعتزاز تجاه قيادتنا الرشيدة، نجدد البيعة والولاء لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في ذكرى البيعة السادسة، سنوات مفعمة بالعزم والحزم ووطننا في إزدهار وخير ونماء». وتابع «نحن ننعم بالأمن الوارف والحياة الكريمة والعيش الرغيد وهذا كله بفضل الله تعالى ثم بفضل قادة هذه البلاد المباركة وتمسكنا بعقيدتنا الإسلامية السمحة حيث تضمنت توجيهات خادم الحرمين الشريفين السديدة خدمة المواطن وتسهيل كافة أموره للحصول على الخدمات التي يحتاجها، وحققت المملكة إنجازات تطويرية وتنموية كبيرة في عهده الميمون استهدفت المواطن وعمدت إلى استنهاض كافة مقومات الدولة، استمرت عجلة التنمية وتطورت البنى التحتية».

فرحة غامرة

وقال مدير مصنع الطائف الوطني لمنتجات الألبان هشام محمد سعيد كركدان «بمناسبة ذكرى مبايعة خادم الحرمين الشريفين يعيش الوطن هذه الأيام فرحة غامرة ففي عهده الميمون وصلت بلادنا إلى أوج النهضة والتقدم والرقي في شتى المجالات سياسيا واقتصاديا وتعليميا وصارت المملكة في مصاف الدول المتقدمة، وبفضل الله ثم بفضل حكمة وحنكة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أصبح للمملكة دور عالمي مؤثر وعلى المستوى الداخلي حرصت القيادة على توفير الخير والرفاهية للمواطن وتحقيق تطلعاته وتوفير سبل الراحة والذي يبادلها الحب والولاء في صورة جسدت أسمى معاني التفاف الشعب حول حكومته».

يوم تاريخي

ووصف صاحب مؤسسة الزمزمي التجارية محمد بن صالح الزمزمي، ذكرى البيعة باليوم التاريخي الذي يجسد تقدم المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وتحقق نهضة شاملة ومشاريع تنموية وحيوية جاءت نتيجة لفكر حكيم ونظرة ثاقبة ورؤية استشرافية لمستقبل واعد، ست سنوات من المنجزات الاقتصادية الرائدة والمشروعات العملاقة التي تحققت في هذا العهد الزاهر التي تؤكد حكمة القيادة الرشيدة في بناء وتأسيس أعمدة هذا الوطن المعطاء على قواعد سليمة وأسس متينة.

وأضاف «مشاعرنا بهذه المناسبة لا توصف تجاه قيادة قدمت الغالي والنفيس من أجل تحقيق الازدهار والاستقرار وأعلى مستوى من الأمن والأمان، إنها ذكرى تدعونا للفخر بقيادتنا الرشيدة والاعتزاز بوطننا الغالي وتجسيد مشاعر الوفاء وصدق الانتماء لهذه الأرض المباركة، حيث أثبتت المملكة للعالم أجمع بمكانتها الرائدة وقيادتها للأمتين الإسلامية والعربية في مختلف القضايا الدولية ومعالجتها للكثير من التحديات التي تواجها العالم ودعم السلام ومحاربة التطرف والإرهاب».