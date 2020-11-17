محمد بن مسعود - الدمام - عبر برقيات للملك وولي العهد هنّأ ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم. كما بعث سمو ولي العهد البحريني برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. 17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442 07:00 PM عبر برقيات للملك وولي العهد البحرين تهنئ خادم الحرمين بالذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم البحرين تهنئ خادم الحرمين بالذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم هنّأ ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم. كما بعث سمو ولي العهد البحريني برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. الكلمات المفتاحية ، البحرين تهنئ خادم الحرمين بالذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم ،

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