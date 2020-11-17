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اختار النصر اسم ملعب "مرسول بارك" مسرحاً لمبارياته على أرضه في كافة البطولات، بعدما أعلن النادي وشركة الوسائل السعودية تسمية الملعب الواقع في جامعة الملك سعود في الرياض.
ونشر النصر مقطعاً مرئياً عبر حساب النادي في "تويتر" للملعب الذي يحتوي على مدخل لكبار الشخصيات و4 صالات “VIP” وآخر للاعبين ومنطقة للأعضاء، وقاعة للمؤتمرات الصحفية، بالإضافة إلى منطقة للمشجعين حول الملعب تتسع لألفي مشجع.
وحضرت إدارة النصر حفل تدشين الملعب، وشهد الحضور تواجد النجم ماجد عبدالله قائد النصر السابق وكبير هدافيه عبر التاريخ، بالإضافة إلى المدرب البرتغالي روي فيتوريا واللاعبين عبدالرزاق حمدالله وخالد الغنام وعلي لاجامي.
17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442 06:36 PM
بحضور ماجد عبدالله والإدارةالنصر يختار اسم "مرسول بارك" لملعب الجامعة
اختار النصر اسم ملعب "مرسول بارك" مسرحاً لمبارياته على أرضه في كافة البطولات، بعدما أعلن النادي وشركة الوسائل السعودية تسمية الملعب الواقع في جامعة الملك سعود في الرياض.
ونشر النصر مقطعاً مرئياً عبر حساب النادي في "تويتر" للملعب الذي يحتوي على مدخل لكبار الشخصيات و4 صالات “VIP” وآخر للاعبين ومنطقة للأعضاء، وقاعة للمؤتمرات الصحفية، بالإضافة إلى منطقة للمشجعين حول الملعب تتسع لألفي مشجع.
وحضرت إدارة النصر حفل تدشين الملعب، وشهد الحضور تواجد النجم ماجد عبدالله قائد النصر السابق وكبير هدافيه عبر التاريخ، بالإضافة إلى المدرب البرتغالي روي فيتوريا واللاعبين عبدالرزاق حمدالله وخالد الغنام وعلي لاجامي.
، النصر يختار اسم "مرسول بارك" لملعب الجامعة ،
المصدر : الخليج 365
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