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أكد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد بن أحمد الجوني، أن الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله– مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية، تأتي في ظروف استثنائية استطاعت القيادة الرشيدة أن تضع الوطن في المكانة التي يستحقها.
وأشار "الجوني" إلى أن الوقت الذي يشهد فيه العالم بأسره متغيرات وتحديات عدة إلا أن المملكة العربية السعودية واجهتها بكفاءة واقتدار، وكان بناء الإنسان مستمراً، والتنمية متواصلة في كافة أرجاء الوطن.
وأكد "الجوني" أن عهد الملك سلمان -أيده الله- تميز بالحزم والشفافية، ومحاربة الفساد، والتطوير، وعزز من دور ومكانة المملكة على كل الأصعدة، فضلاً عن المضي في تنفيذ رؤية 2030م، التي تنم عن بعد نظر القيادة الرشيدة، واستشرافها للمستقبل، في وقت ينعم فيه الوطن بالأمن والأمان، وحظي التعليم بنقلات نوعية من أبرزها تجربة التعلم عن بعد، وتمكين الطلاب والطالبات من مواصلة رحلتهم التعليمية، فيما جسد السعوديون أنموذجاً رائعاً في ولائهم لقيادتهم ووطنهم، ووقوفهم صفاً واحداً ضد من يحاول النيل من أمنه.
وجدد "الجوني" بهذه المناسبة ولاء منسوبي ومنسوبات الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير من إداريين وإداريات ومعلمين ومعلمات، وطلاب وطالبات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، داعياً الله أن يحفظ المملكة قيادةً وشعباً، وينصر جنود الوطن المرابطين على الحدود، ويرد كيد الأعداء.
17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442 06:24 PM
قال: تأتي في ظروف استثنائية استطاعت فيها القيادة وضع الوطن بمكانة يستحقها"الجوني" في ذكرى البيعة: وطن شامخ في زمن التحديات
أكد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد بن أحمد الجوني، أن الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله– مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية، تأتي في ظروف استثنائية استطاعت القيادة الرشيدة أن تضع الوطن في المكانة التي يستحقها.
وأشار "الجوني" إلى أن الوقت الذي يشهد فيه العالم بأسره متغيرات وتحديات عدة إلا أن المملكة العربية السعودية واجهتها بكفاءة واقتدار، وكان بناء الإنسان مستمراً، والتنمية متواصلة في كافة أرجاء الوطن.
وأكد "الجوني" أن عهد الملك سلمان -أيده الله- تميز بالحزم والشفافية، ومحاربة الفساد، والتطوير، وعزز من دور ومكانة المملكة على كل الأصعدة، فضلاً عن المضي في تنفيذ رؤية 2030م، التي تنم عن بعد نظر القيادة الرشيدة، واستشرافها للمستقبل، في وقت ينعم فيه الوطن بالأمن والأمان، وحظي التعليم بنقلات نوعية من أبرزها تجربة التعلم عن بعد، وتمكين الطلاب والطالبات من مواصلة رحلتهم التعليمية، فيما جسد السعوديون أنموذجاً رائعاً في ولائهم لقيادتهم ووطنهم، ووقوفهم صفاً واحداً ضد من يحاول النيل من أمنه.
وجدد "الجوني" بهذه المناسبة ولاء منسوبي ومنسوبات الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير من إداريين وإداريات ومعلمين ومعلمات، وطلاب وطالبات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، داعياً الله أن يحفظ المملكة قيادةً وشعباً، وينصر جنود الوطن المرابطين على الحدود، ويرد كيد الأعداء.
، "الجوني" في ذكرى البيعة: وطن شامخ في زمن التحديات ،
المصدر : الخليج 365
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