، "بايدن" يركز على تشكيل فريق إدارته.. و"ترامب" يواصل الطعن في نتائج الانتخابات ،

محمد بن مسعود - الدمام - توقعات بتعيين "ديلون" نائبة لرئيس الأركان

يركز الرئيس المنتخب جو بايدن، اليوم (الثلاثاء)، على تشكيل فريق البيت الأبيض الأساسي، بينما يواصل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب معركته القانونية الضعيفة بشكل متزايد لتعويض خسارته في الانتخابات الأمريكية.

وأوضح مصدر مطلع أن كبار موظفي الحملة الانتخابية لـ"بايدن" ناقشوا أدوارهم في الانتقال والإدارة الجديدة التي ستتولى في 20 يناير، ويمكن الإعلان عن العديد من الأدوار اليوم أو بعده.

وأضاف أنه من المتوقع أن ينضمّ النائب الأمريكي سيدريك ريتشموند، الذي كان الرئيس المشارك الوطني لحملة "بايدن" والرئيس السابق لتجمع السود في الكونغرس، إلى الإدارة بصفة رفيعة، كما هو الحال مع ستيف ريتشيتي الذي كان لفترة طويلة مستشارًا مقربًا من "بايدن"، وفقاً لـ"رويترز".

وذكر المصدر أنه يتوقّع تعيين جين أومالي ديلون، التي عيّنت في وقت مبكر من هذا العام كمديرة لحملة "بايدن" وهي أول امرأة تقود مرشحًا ديمقراطيًّا رئاسيًّا فائزًا، نائبة لرئيس الأركان.

وأشار إلى أنه سيكشف عن أدوار أخرى هذا الأسبوع على الرغم من أن "بايدن" قد لا يزال على بعد أسابيع من الانتهاء من قائمة المعينين في مجلس الوزراء.