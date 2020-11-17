شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 37طنا سلال غذائية لمتضرري الفيضان بإقليم السند والان نبدء بالتفاصيل
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 37 طنًا و450 كجم من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة سجاول بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2,100 فرد.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات السعودية المقدمة للدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن
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