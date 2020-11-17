شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ترفض قرار بناء 1257 وحدة استيطانية جديدة بالقرب من القدس والان نبدء بالتفاصيل

عبرت وزارة الخارجية عن قلق المملكة العربية السعودية البالغ من قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية طرح عطاءات لإنشاء 1257 وحدة استيطانية جديدة بالقرب من القدس الشرقية. وأكدت الوزارة إدانة المملكة ورفضها لتلك الخطوة التي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، والتي من شأنها تقويض حل الدولتين، والتأثير على جهود إحلال السلام في المنطقة.

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