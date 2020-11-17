شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يطلع على خطط تطوير المطار والان نبدء بالتفاصيل

التقى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفرالباطن بمكتبه اليوم، معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري، بحضور عدد من مسئولي الهيئة وقيادات الأجهزة الأمنية والخدمية بالمحافظة، وذلك بمناسبة زيارة رئيس هيئة الطيران للمحافظة ومتابعة سير عمل مشروع توسعة مطار حفر الباطن لتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذه.

واطلع سموه، على خطط تطوير مطار حفر الباطن، وتعزيز الحركة الجوية في المطار، وزيادة الرحلات، بالإضافة إلى تقرير عن سير العمل في مشروع توسعة المطار , منوها بما يشهده قطاع الطيران المدني من نمو وتطوير متواصل للبنى التحتية.