لصوص يسرقون منتجات آبل بمبلغ خيالي 

2020-11-17

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

بدأ ضباط الشرطة البريطانية تحقيقًا بعد سرقة منتجات آبل وصلت قيمتها إلى نحو 6.7 مليون دولار ما يوازي 25 مليون ريال من شاحنة بعد أن تم تقييد السائق وحارس الأمن.

واستهدف اللصوص السائق على الطريق السريع M1 في نورثهامبتونشاير، وسرقوا الشاحنة ثم تمكنوا من نقل محتوياتها إلى مقطورة أخرى في انتظارهم.

وانطلقوا بعد هذ الهجوم تاركين السائق وحارس الأمن مقيدين بمفردهم، وتم العثور على الشاحنة في مكان مختلف عبر حدود مقاطعة في نورثهامبتونشاير، حيث يُعتقد أن اللصوص نقلوا 48 قطعة من منتجات الشركة الأمريكية إلى سيارة ثالثة.

وأخبر ضباط الشرطة مواطنين أنهم يودون التحدث إلى أي شخص قد يكون قد رأى مركبات مريبة على الطريق المذكور، أو أي شخص قد يكون قد عُرض عليه أي من منتجات آبل للبيع في ظروف غير عادية، أو يعرف أي شخص يبيع هذه العناصر بأسعار منخفضة التكلفة.

ويُذكر أن تقارير جديدة قد كشفت أن الشركة عملاقة التكنولوجيا الأمريكية آبل قد بدأت اختبار النموذج الأولي لهاتفها القابل للطي، وستصدر أول نسخة منه في سبتمبر 2022 جنبًا إلى جنب مع سلسلة iPhone 14.



