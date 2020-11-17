أمير الباحة لـ أم الأسير المحرر الغامدي: ابنك بطل مثل كل جنودنا

2020-11-17

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير الباحة، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، الجندي أول عبدالمحسن بن فهاد الغامدي أحد جنود اللواء السادس من كتيبة المشاة الآلية بالقوات المسلحة بعد نجاح عملية تحريره من الأسْر خلال تأدية عمله للدفاع عن دينه ووطنه، بحضور والدة الجندي وشقيقه، ووكيل الإمارة أحمد السياري.

ونوّه أمير الباحة بما يقدمه جنودنا البواسل من أعمال بطولية في ميدان العز والكرامة على الحد الجنوبي بهدف الدفاع عن دينهم ووطنهم، مؤكدًا أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- والشعب السعودي يثمنون وبكل إجلال هذه البطولات والتضحيات التي تعد مصدر فخر واعتزاز ووسام شرف في سبيل رفعة وطننا الغالي.

وسأل سموه الله العلي القدير أن ينصر جنودنا البواسل وأن يشفي المصابين وأن يرحم من استشهد منهم، وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها.

فيما أعرب الجندي أول الغامدي، عن بالغ شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة -أعزها الله- على ما توليه من اهتمام ورعاية لكافة منسوبي القوات العسكرية، ولسمو أمير منطقة الباحة على استقباله غير المستغرب وما استمع إليه من سموه من كلمات تعكس مدى حرص واهتمام ولاة الأمر -حفظهم الله- بأبناء الوطن.



