شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين: توزيع مليوني عبوة مياه زمزم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على المعتمرين والمصلين نحو مليوني عبوة من مياه زمزم المباركة، ذات الاستخدام الواحد المعقمة؛ وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام أحمد الندوي أن الإدارة تعمل على توفير خدمات السقيا داخل المسجد الحرام، وفي مداخل الساحات عن طريق توزيع عبوات ماء زمزم المبارك على المعتمرين والمصلين والصائمين، إذ وزع نحو مليوني عبوة زمزم في المرحلة الأولى والثانية والمرحلة الحالية على صحن المطاف، والمسعى، ومصلى الجنائز، وعامة الدور الأول، وعامة توسعة الملك فهد، وكذلك توسعة الملك عبدالله.

وأشار الندوي إلى أنه تم دعم عامة المداخل والسلالم بفرق الحقائب الأسطوانية التي يصل عددها لأكثر من 50 حقيبة بسعة 10 لترات، وبمقدار ٢٠٠ كاسة لكل حقيبة، وكثفت أعداد الموظفين ليصل عددهم إلى نحو ١٢٨ موظفا، يقومون بالإشراف على توجيه ومتابعة العمالة الذين يصل عددهم إلى نحو ٦٠٠ عامل، ومتابعة توزيع العبوات داخل المسجد الحرام، ومتابعة الحقائب الأسطوانية على المداخل والساحات، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة.