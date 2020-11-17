«العولمة ودور الاعلام المحلي في تعزيز الهوية الوطنية».. ورشة علمية بجامعة أم القرى

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كما تضمنت الورشة فروع ومجالات العولمة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وسبل الاستفادة منها وتوظيفها لتقدم و تطور الوطن، وتم التطرق في الورشة الى مفهوم العولمة وهي ارتباط المجتمعات تحت ثقافة واحدة و اختصار الحدود المكانية والزمانية، بحيث يصبح العالم قرية واحدة، كما أن للعولمة خصائص عديدة يمكن الاستفادة منها مثل: تنمية التعاون الإقليمي بين الدول، من خلال تدفق رؤوس الأموال و العمالة، بالإضافة إلى التعاون بين العديد من المجتمعات لحل المشكلات الانسانية.
وضربت مثالاً ما تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان الإنسانية للإغاثة و الأعمال الإنسانية، وذكرت الورشة أمثلة كثيرة تمارسها الدول و المؤسسات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي وكذلك البنك الدولي وغيرها ودورها في جمع دول العالم على طاولة واحدة.
وقال أستاذ الاعلام في جامعة أم القرى الدكتور فيصل الشميري، الذي أشرف على ورشة العمل:" أن الورشة تأتي لتعرف بالجوانب الايجابية لها، ولنشر الوعي بأهمية الاهتمام بأمرها في ظل سيطرتها على مختلف جوانب الحياة لمحاكاة الحياة الغربية، مستخدمة كل أداوت هيمنتها الخاصة بها، وبأنواعها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاعلامية، ما يجعل هناك عولمة فوقية تسود حياة شعوب الدول النامية، وضرورة وجود عولمة تحتية تسعى للتخفيف من حدة تأثير العولمة على هوية شعوب المنطقة، والدعوة الى كيفية الاستفادة منها لمختلف جوانب الحياة.
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