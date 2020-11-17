شكرا لقرائتكم خبر عن «مركز العنف الأسري»: رصد فيديو المسيئ لإبنه وجار اتخاذ اللازم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أوضح مركز بلاغات العنف الأسري عبر حسابه على موقع تويتر، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول مقطع ظهر فيه شخص أساء لإبنه بطريقة تخالف نظام حماية الطفل، بأنه تم رصد الحالة وجار اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الإختصاص.



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