محمد بن مسعود - الدمام - استفاد منها 2,100 فرد قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 37 طنًا و450 كجم من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة سجاول بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2,100 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات السعودية المقدمة للدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442 05:14 PM استفاد منها 2,100 فرد مركز الملك سلمان يوزع 37 طنًا من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات في إقليم السند الباكستاني مركز الملك سلمان يوزع 37 طنًا من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات في إقليم السند الباكستاني قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 37 طنًا و450 كجم من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة سجاول بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2,100 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات السعودية المقدمة للدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن. الكلمات المفتاحية

، مركز الملك سلمان يوزع 37 طنًا من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات في إقليم السند الباكستاني ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه