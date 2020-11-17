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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 37 طنًا و450 كجم من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة سجاول بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2,100 فرد.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات السعودية المقدمة للدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.
17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442 05:14 PM
استفاد منها 2,100 فردمركز الملك سلمان يوزع 37 طنًا من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات في إقليم السند الباكستاني
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 37 طنًا و450 كجم من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة سجاول بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2,100 فرد.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات السعودية المقدمة للدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.
، مركز الملك سلمان يوزع 37 طنًا من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات في إقليم السند الباكستاني ،
المصدر : الخليج 365
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