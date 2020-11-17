محمد بن مسعود - الدمام - توفيت والدة المقدم عيد بن مهدي الشمري، أحد منسوبي وزارة الدفاع. وتتقدَّم "الخليج 365" بخالص التعازي لـ"الشمري" ولأسرته الكريمة في وفاة فقيدتهم. ويُتَقَبَّلُ واجبُ العزاء هاتفيًّا على هاتف: 0553945020. 17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442 05:11 PM وفاة والدة المقدم عيد الشمري وفاة والدة المقدم عيد الشمري توفيت والدة المقدم عيد بن مهدي الشمري، أحد منسوبي وزارة الدفاع. وتتقدَّم "الخليج 365" بخالص التعازي لـ"الشمري" ولأسرته الكريمة في وفاة فقيدتهم. ويُتَقَبَّلُ واجبُ العزاء هاتفيًّا على هاتف: 0553945020. الكلمات المفتاحية ، وفاة والدة المقدم عيد الشمري ،

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