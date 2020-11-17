، خلال شهر.. "العلاقات العمالية" بالرياض تنهي 2739 طلباً لإصدار رخصة خروج النهائي ،

محمد بن مسعود - الدمام - ألغت 654 طلباً من بلاغات التغيب

أنهت إدارة العلاقات العمالية بمكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، خلال الشهر الماضي، 2739 طلباً لإصدار رخصة خروج نهائي، و654 طلباً تقدم بها أصحاب الأعمال والوافدون لإلغاء بلاغات التغيب بعد التحقق من صحتها، فيما تعاملت الإدارة مع 67 طلب تصريح عمل مؤقت، و78 طلب نقل خدمة دون الرجوع لصاحب العمل، بالإضافة إلى تصفية مستحقات 132 متوفى.

يُذكر أن إدارة العلاقات العمالية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض كانت قد تمكنت خلال العام الماضي، من خفض نسبة البلاغات الكيدية بنسبة 70% بالتعاون مع الإدارة العامة لبلاغات التغيب بالوزارة، من خلال وضع آلية معينة لدراسة بلاغات التغيب والحد منها.