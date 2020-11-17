محمد بن مسعود - الدمام - في عملية جراحية تم فيها استخدام المسامير المفرغة والحالة متجاوبة للعلاج نجح أطباء العظام بمستشفى حوطة بني تميم العام في إجراء عملية جراحية لمصاب بكسر متفتت في عظم العقب بالقدم ممتد للمفصل، وتمكّن الفريق من إرجاع الكسر وتثبيته بنجاح. وأجرى العملية أخصائي العظام بالمستشفى الطبيب عاطف اليماني وفريقه، قد عمل على رد الكسر وتثبيته باستخدام مسامير مفرغة كانيوليتد وكذلك جرى إرجاع المفصل لحالته الطبيعية مع المحافظة على بنيته وسلامته الوظيفية. وأوضح المستشفى أن المريض غادر المستشفى وهو تحت المتابعة وحالته متجاوبة مع العلاج وبدون أي اختلاطات، فيما قدم مدير المستشفى تركي العصيمي من جهته الشكر والتقدير لفريق العمل. 17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442 05:03 PM في عملية جراحية تم فيها استخدام المسامير المفرغة والحالة متجاوبة للعلاج فريق طبي ينجح في معالجة عظم متفتت لقدم مصاب بحوطة بني تميم فريق طبي ينجح في معالجة عظم متفتت لقدم مصاب بحوطة بني تميم نجح أطباء العظام بمستشفى حوطة بني تميم العام في إجراء عملية جراحية لمصاب بكسر متفتت في عظم العقب بالقدم ممتد للمفصل، وتمكّن الفريق من إرجاع الكسر وتثبيته بنجاح. وأجرى العملية أخصائي العظام بالمستشفى الطبيب عاطف اليماني وفريقه، قد عمل على رد الكسر وتثبيته باستخدام مسامير مفرغة كانيوليتد وكذلك جرى إرجاع المفصل لحالته الطبيعية مع المحافظة على بنيته وسلامته الوظيفية. وأوضح المستشفى أن المريض غادر المستشفى وهو تحت المتابعة وحالته متجاوبة مع العلاج وبدون أي اختلاطات، فيما قدم مدير المستشفى تركي العصيمي من جهته الشكر والتقدير لفريق العمل. الكلمات المفتاحية ، فريق طبي ينجح في معالجة عظم متفتت لقدم مصاب بحوطة بني تميم ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر فريق طبي ينجح في معالجة عظم متفتت لقدم مصاب بحوطة بني تميم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.