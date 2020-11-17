شكرا لمتابعة خبر عن الخارجية الهولندية تشكر سفارة المملكة على تعاونها في حادث إطلاق النار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعربت وزارة الخارجية الهولندية، عن استنكارها وأسفها الشديد لحادثة إطلاق النار الذي تعرضت له سفارة المملكة في لاهاي.

كما عبّرت الوزارة في بيان لها، عن تقديرها للجهود التي قامت بها الأجهزة المختصة الهولندية، وللسفارة على تعاونها الذي ساعد في إلقاء القبض على المشتبه فيه في نفس اليوم.

وأضافت:" من الضروري أن تتمكن السفارات والقنصليات في هولندا من العمل بأمان ".

يشار إلى أن الشرطة الهولندية كانت قد أعلنت أن الحادث "عمل إرهابي"، وتم حبس المشتبه فيه 14 يومًا على ذمة التحقيق.