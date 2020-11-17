شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مياه مجهولة المصدر تغمر طريق مكة القديم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وثّق أحد المواطنين، وجود مياه على مساحة واسعة من طريق مكة القديم، وتحديدا "كيلو 14"، بشكل يُهدد الطريق وقائدي السيارات.

وأوضح مُوثق المقطع، أن المياه مُسربة من مصدر مجهول، مُطالبًا الجهات المعنية بمباشرة الموقع وإصلاح التسريب.