شكرا لمتابعة خبر عن الإنتهاء من أعمال تجهيز مصلى الجنائز بالمسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): نفذت إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام تجهيز مصلى الجنائز بتوفير جهاز التعقيم والكمامات والمناديل والقفازات وغيرها من أدوات التطهير وفقاً للإجراءات الإحترازية . نفذت إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام تجهيز مصلى الجنائز بتوفير جهاز التعقيم والكمامات والمناديل والقفازات وغيرها من أدوات التطهير وفقاً للإجراءات الإحترازية . وأكدت إدارة العلاقات العامة أن مصلى الجنائز تم تجهيزه أيضاً بمثبت لعبوات ماء زمزم المبارك ، وعلب المناديل التي تم إدماج سلة المهملات بها . ويأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس لتوفير كامل الأجهزة والإجراءات الوقائية .

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