«التجارة» تستدعي 2035 مركبة ميتسوبيشي "Triton/L200"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء 2,035 مركبة ميتسوبيشي "Triton/L200" موديلات 2007 - 2016. أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء 2,035 مركبة ميتسوبيشي "Triton/L200" موديلات 2007 - 2016. وأَضحت الوزارة، أن ذلك لخلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق؛ قد يؤدي إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة حال وقوع حادث قد يتسبب في إصابة خطيرة.

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