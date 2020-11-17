«الصحة»: تسجيل 362 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 436 حالة ووفاة 16 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 362 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 353918 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 436 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 341104 حالات.

كما تم تسجيل 16 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 5692 حالة.

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