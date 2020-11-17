نقل المعلومات من جواز السفر القديم للحديث.. «أبشر»  يحدِّد الطريقة

أوضحت منصة أبشر طريقة نقل المعلومات من جواز السفر المنتهي إلى جواز السفر الجديد للعمالة المنزلية، وعمالة المؤسسات الفردية.

وتلقت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» تساؤلًا جاء فيه: «أريد انقل معلومات جواز سفري الأول المنتهي؛ حيث استخرجت جواز سفر جديد»، وقالت «منصة أبشر»: «إن نقل المعلومات يتم من خلال حساب الكفيل في منصة أبشر أفراد للعمالة المنزلية، فيما يتم عبر حساب مالك المؤسسة لعمالة المؤسسات الفردية».

يُشار إلى أن «أبشر» نظام إلكتروني شامل يتيح للمواطنين السعوديين والمقيمين إجراء المعاملات الخاصة بهم من دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات، ويربط بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونيًا، فيما توفر بوابة ناجز متابعة الإجراءات القضائية من دون حاجة لزيارة المحاكم.

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