مقطع فيديو لشخص يسيء لابنه.. ومركز «بلاغات العنف الأسري» يتدخل

بعد انتشاره على وسائل التواصل الاجتماعي
علق مركز بلاغات العنف الأسري، على واقعة معاملة شخص لابنه بطريقة تخالف نظام حماية الطفل، مؤكدًا أنه تم رصد الحالة بعد انتشار مقطع الفيديو الخاص بها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
وقال الحساب الرسمي لمركز بلاغات العنف الأسري على موقع «تويتر»: «إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول مقطع ظهر فيه شخص أساء لابنه بطريقة تخالف نظام حماية الطفل، نوضح بأنه تم رصد الحالة وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص».
وظهر الأب في مقطع الفيديو المتداول، وهو يطلب من ابنه أن يدخِّن من (سيجارة إلكترونية)، بالإضافة إلى أنه يقوم بتصويره، ليدشن رواد التواصل الاجتماعي هاشتاق (#أب يضر بابنه) من أجل محاسبة الوالد على تلك الأفعال التي تخالف نظام حماية الطفل.
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