أخبار السعودية اليوم.. تمديد الاعتذار عن الفصل الدراسي والانسحاب من المقررات.. تنبيه هام من «إسكان الحجاج» للمواطنين الراغبين في...

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، الموافق 17 نوفمبر 2020م، منها: انخفاض أسعار الذهب بالسوق السعودية في تعاملات الثلاثاء، وتمديد الاعتذار عن الفصل الدراسي والانسحاب من المقررات، و تنبيه هام من «إسكان الحجاج» بمكة للمواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد التصاريح.

تنبيه هام من «إسكان الحجاج» بمكة للمواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد التصاريح

أعلنت لجنة الكشف عن مساكن الحجاج بالعاصمة المقدسة استمرار استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج لموسم حج عام 1442هـ حتى نهاية شهر رجب للعام الحالي.

انخفاض أسعار الذهب بالسوق السعودية في تعاملات الثلاثاء.. تعرّف على قيمة التراجع

تراجعت أسعار الذهب في المملكة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 2020، رغم صعود أسعار المعدن الذهب عالميًا.

محافظ ساما: السعودية حققت إنجازات بجدول أعمال تنسيق السياسات وإيجاد الحلول لمجموعة العشرين

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، أن المملكة حققت العديد من الإنجازات المرتبطة بجدول أعمال تنسيق السياسات وإيجاد الحلول وتطوير المبادرات التي تمكّن مجموعة العشرين «G20» من تحقيق شعار الرئاسة السعودية هذا العام «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع».

«التعليم عن بُعد»: تمديد الاعتذار عن الفصل الدراسي والانسحاب من المقررات

أعلنت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، تمديد فترة الاعتذار عن الفصل الدراسي والانسحاب من المقررات، مشيرة إلى ضرورة تنفيذ ذلك عبر نظام تدارس.

«البنوك السعودية» توضح قيمة رسوم الاعتراض الخاطئ من العميل على كشف الحساب

أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أن البنك يتقاضى رسومًا قدرها 50 ريالًا عندما يتبين له أن العملية المعترَض عليها والواردة في كشف الحساب البطاقة الائتمانية «صحيحة وليست خطأ».

«الشورى» يوافق على تعديل نظام المحاماة.. ويطالب «العدل» بكتيب تعريفي عند عقد الزواج

وافق مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على تعديل الفقرتين «ب» و«ج» من المادة الثالثة من نظام المحاماة.

«التأمينات الاجتماعية» تحدد حقوق أسرة المشترك المتوفّى على رأس العمل

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن أسرة المشترك المتوفّى على رأس العمل تستحق المعاش.

توكلنا: استهلاك الإنترنت للتطبيق «مجاني» وليس من الرصيد الشخصي

أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، أن التطبيق يتطلب اتصالًا بشبكة الإنترنت، وأن استخدامه للإنترنت مجاني.

«حساب المواطن» يوضح موقف دخل التابع في حساب رب الأسرة

جدد برنامج حساب المواطن، تذكيره بأن دخل التابع المضاف على ربّ الأسرة يتم احتسابه ضمن مجموع دخل الأسرة.

«الضمان الصحي» يوضح موقف التأمين على صاحب المنشأة في نفس الوثيقة

أوضح مجلس الضمان الصحي، أنه يمكن لصاحب المنشاة التأمين الطبي على نفس الوثيقة، وفي فئة أعلى من العاملين.

تنبيهات الأرصاد: ضباب وأمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على مناطق عدة بالمملكة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية، وضبابًا، ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية الأفقية على عدد من المناطق بالمملكة، خلال الساعات المقبلة.

بعد تَقَصٍّ لفترة شهرين.. ضبط 74 ألف مستحضر بيطري مخالف وإغلاق مستودعين ومصنع

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنها ضبطت أكثر من 74 ألف مستحضر بيطري مخالف بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية، تتاجر بها مجموعة من الوافدين، وذلك عقب جولات تتبُّع وتَقَصٍّ استمرت نحو شهرين.

«مؤسسة الحبوب» تطلق منصة موحدة لاستيراد الشعير

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، إطلاق المنصة الموحدة لاستيراد الشعير والتي تضم «التأهيل للمهتمين من القطاع الخاص، إصدار إذنونات الاستيراد والفسح».

تجهيز مصلى الجنائز بالمسجد الحرام بجهاز تعقيم وكمامات

أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام قامت بتجهيز مصلى الجنائز بجهاز تعقيم وكمامات ومناديل.

المنتخب السعودي يعلن إصابة نجم النصر بفيروس كورونا

أعلن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم الثلاثاء، إصابة أحد لاعبي الفريق بفيروس كورونا قبل ساعات من مواجهة جاميكا وديًا في ختام معسكر الأخضر ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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