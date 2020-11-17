«طقس الأربعاء» بالسعودية.. الأرصاد تتوقَّع سحبًا ممطرة على 4 مناطق

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها لطقس الغد الأربعاء، سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على منطقتي جازان وعسير تشمل أجزاءها الساحلية، وتمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

كما توقعت الهيئة، تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والحدود الشمالية، فضلًا عن نشاط الرياح السطحية، التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة والجوف.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية، شمالية غربية إلى شمالية على الجزءين الأوسط والشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج، وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا الأربعاء في معظم مناطق المملكة:

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