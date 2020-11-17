حالات كورونا الجديدة بالسعودية.. وزارة الصحة تحدِّد المناطق الأعلى والأقل إصابة

سجَّلت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، 362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتوزعت الحالات بين المدينة المنورة بتسجيل 49 حالة، وتلتها الرياض بتسجيل 35 حالة، ومكة المكرمة بتسجيل 29 حالة.

وسجَّلت حائل 21 حالة، وخميس مشيط 16 والهفوف 14، وسجلت ينبع وبللسمر 12 حالة لكل منهما، والطائف 10، والعيص 9، وسجلت المذنب وجدة 8 حالات لكل منهما، وتم تسجيل 7 حالات في كل من: بريدة والنعيرية وقرية العليا، و4 حالات في نجران.

وسجَّلت المخواة والظهران وجازان 5 حالات بكل منها، فيما سُجِّلت 4 حالات في كل من: المبرز ورياض الخبراء والجبيل والدلم وتبوك، وسجلت 3 حالات في كل من :عنيزة والمظليف وبارق ومحايل عسير، والدمام والقطيف ورفحاء وعفيف المجمعة وضرماء.

وسُجلت حالتان فقط في الحجرة وسكاكا وخيبر والأسياح والبدائع والقوارة والفريات وأحد رفيدة والخفجي والخبر وشرورة وعرعر ووادي الدواسر، فيما سجلت حالة واحدة في: قلوة، ووادي الفرع، والعلا والنهانية وعيون الجواء وقصيباء والقنفذة ونمرة والحرجة ورجال ألمع وسراة عبيدة وبقيق ومليجة وصبيا وخليص وطريق والدوادمي والخرج والقويعية ورفائع الجمش وشقراء.

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