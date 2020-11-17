الأحوال المدنية تحذر من التعامل مع أشخاص ومكاتب يدعون تقديم خدماتها

حذرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، للتدوينات القصيرة من التعامل مع أشخاص أو مكاتب تدعي تقديم خدماتها.

وأوضحت الأحوال المدنية: «حفاظًا على سرية بياناتك، احذر من التعامل مع أي شخص أو مكتب يدّعي تقديم خدماتنا الأحوال المدنية».

وكانت الأحوال المدنية شددت على ضرورة الحصول على المعلومات المؤكدة الخاصة بخدماتها من وكالة الأنباء السعودية وموقع الأحوال المدنية وحسابات الأحوال المدنية في شبكات التواصل الاجتماعي.

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