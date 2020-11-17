تعرف على أوجه الشبه والاختلاف بين عقاري فايزر وموديرنا

تسبَّب فيروس كورونا المستجد بوفاة 1,328,048 شخصا في العالم، منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019.

وأصيب أكثر من 55,022,350 شخصاً في العالم بفيروس كورونا المستجد، تعافى منهم 35,235,100 على الأقل حتى اليوم. ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءاً من العدد الفعلي للإصابات؛ إذ لا تجري دول عدة فحوصاً إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تُعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، تضاف إلى ذلك محدودية إمكانات الفحص لدى عدد من الدول الفقيرة.

وسجلت الاثنين 7810 وفيات إضافية، وأحصيت 529,892 إصابة جديدة في العالم.

معلومات وفروق عن لقاحي «فايزر» و«موديرنا»

* لقاح شركة موديرنا

- طور بناء على حقن الخلايا البشرية ببروتين الفيروس ذاته لإعادة إنتاج أجسام مضادة للفيروس تعمل على تحفيز جهاز المناعة للتحرك

- 94.5 % نسبة الفاعلية

* لقاح شركة فايزر

- يعمل على تقنية المادة الوراثية ذاتها والمعروفة باسم «مرسال الحمض النووي الريبوزي» (mRNA)، وهي تقنية لم يسبق استخدامها سابقاً

- 90 % نسبة الفاعلية

الفروق الرئيسية بين اللقاحين

* التجارب

- انطلقت التجارب السريرية الثالثة للقاحين الأميركيين، إلا أن تجارب فايزر كانت على نطاق أوسع من منافستها موديرنا

- اقتصرت تجارب لقاح موديرنا بداخل الولايات المتحدة فقط، لكن المتطوعين في التجارب السريرية للقاح فايزر كانوا من دول متعددة

- شارك في التجارب المتقدمة للقاح فايزر نحو 44 ألف شخص عالمياً، في المقابل اكتفت موديرنا بمشاركة 30 ألف متطوع محلياً

* التخزين

- يعطى لقاح موديرنا على جرعتين، تفصلهما 4 أسابيع، حيث يخزن في درجة حرارة من 2 إلى 8 درجات مئوية لمدة 30 يوماً، بعد تجميده في درجة حرارة 20 تحت الصفر لمدة 6 أشهر.

- يجب تخزين لقاح فايزر عند 75 درجة مئوية تحت الصفر، ما يشكل معضلة عند نقله وتوزيعه على بعض المناطق البعيدة، وخاصة أن فاعليته بعد تخزينه في الثلاجة العادية لا تمتد إلا لخمسة أيام.

* التكلفة

- تلقت شركة موديرنا أموالاً عامة أمريكية بقيمة 2.5 مليار دولار، فيما وعدت الحكومة بتأمين 100 مليون جرعة، منها 15 مليوناً قبل نهاية ديسمبر المقبل.

- لم تحظَ فايزر بدعم من الحكومة الفيدرالية، رغم أن الحكومة طلبت شراء اللقاح بصفة رسمية

- يعتبر لقاح موديرنا باهظ الثمن نسبياً مقارنة بمنافسه من شركة فايزر، إذ يبلغ سعر الجرعة الواحدة من لقاح موديرنا 38 دولاراً.

- لا يتجاوز سعر لقاح فايزر وبيونتيك، 20 دولاراً.