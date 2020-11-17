السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يلتقي بمدير الجامعة العربية المفتوحة



الدمام 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، مدير الجامعة العربية المفتوحة الدكتور علي الشهراني، وعددا من قيادات الجامعة.

وأكد سموه حرص الدولة على دعم العملية التعليمية، وتنمية قدرات المؤسسات التعليمية والبحثية، مشيراً إلى دور الجامعات في بناء أجيال المستقبل، وعملها جنباً إلى جنب مع مختلف الجهات لخدمة وسد حاجات المجتمع، من البرامج العلمية، والتدريبية، وسعيها المستمر إلى تطوير قدرات أبناء المجتمع، ونقلها إلى أفضل المستويات.

كما لفت سموه الانتباه إلى أهمية التوسع في برامج ومبادرات خدمة الفئات الخاصة، من ذوي شهداء الواجب وذوي الإعاقة، والعمل على تفعيل الدور المجتمعي للجامعة.

من جهته بين قدم الدكتور الشهراني أن الجامعة تعمل على تعزيز برامجها المقدمة في فرع المنطقة الشرقية، وأنها منذ انطلاقتها في المنطقة وهي حريصة على مد جسور التعاون مع مختلف الجهات، لتحقيق مستهدفات الجامعة .

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16:45ت م

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