السعودية اليوم / فلسطين تسجل 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واس

سجلت فلسطين 1158 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم, إن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 87.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

// انتهى //

16:33ت م

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رام الله 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسسجلت فلسطين 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة و774 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم, إن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 87.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.// انتهى //16:33ت م0159

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