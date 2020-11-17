السعودية اليوم / محافظ "التقاعد" يستقبل وفد مكتب إدارة البيانات الوطنية



الرياض 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واس

استقبل معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد بن طلال النحاس بمكتبه أمس , وفد مكتب إدارة البيانات الوطنية برئاسة معالي رئيس المكتب الدكتور طارق بن عبد الله الشدي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسة العامة للتقاعد ومكتب إدارة البيانات الوطنية بما يحقق مصالحهما ويخدم مستفيدي الجهتين، كما جرى استعراض أوجه التعاون بين الجهتين في مجال إدارة البيانات وحوكمتها.

واستمع معالي رئيس مكتب إدارة البيانات إلى شرحٍ حول مؤسسة "التقاعد" واستراتيجيتها وخطة التحول الرقمي التي كان لها أثر كبير لما وصلت إليه المؤسسة من خدمات إلكترونية متميزة وكذلك المنصات الإلكترونية التي دشنتها المؤسسة والتي سهلت على العملاء إنجاز تعاملاتهم بكل يسر وسهولة، كما تناولت المؤسسة النجاح في الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية والخاصة والذي مكّنها من اختصار الوقت والجهد في إنجاز معاملات المشتركين والمتقاعدين والمستفيدين.

كما استعرضت المؤسسة المراحل التي توصلت لها في إنشاء مكتب البيانات لديها وإطلاق مشروع استراتيجية وحوكمة وإدارة البيانات المؤسسية.

فيما استعرض مكتب إدارة البيانات الوطنية عدد من السياسات والبرامج والمبادرات في مجال إدارة البيانات وحوكمتها.

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15:43ت م

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