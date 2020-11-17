السعودية | “الشؤون الإسلامية”: إقامة صلاة الاستسقاء في الجوامع فقط.. الخميس

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الشؤون الإسلامية”: إقامة صلاة الاستسقاء في الجوامع فقط.. الخميس والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 4:08 مساءً, 17 نوفمبر 2020 م المناطق_الرياض أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عن إقامة صلاة الاستسقاء بعد غدٍ (الخميس) في الجوامع فقط بعد شروق الشمس بـ 15دقيقة..مع تطبيق الإجراءات الوقائية.

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