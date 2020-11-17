شكرا لقرائتكم خبر عن " أم القرى" توقع مع "هدف " عقدًا لتدريب 500 باحثا وتوظيفهم بالقطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

وقَّعت جامعة أم القرى ممثلة في معهد البحوث والدراسات الاستشارية، اليوم الثلاثاء ، عقد تدريب مهني مبني على توظيف مخرجات برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية "كوادر" مع صندوق التنمية البشرية (هدف)، وذلك بمقر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمدينة الرياض.

وهدف العقد إلى إقامة شراكة استراتيجية لتحقيق تدريب عدد (500) باحـث/ ــــة عن العمل، وتوظيفهم لدى منشآت القطاع الخاص، بحيث يلتحق المجتازون منهم للبرنامج التدريبي بالعمل في إحدى وظائف مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص بموجب تسجيلها في التأمينات الاجتماعية، وخصص دعم البرنامج في هذه الاتفاقية للباحثين والباحثات عن العمل والمسجلين في البوابة الوطنية للعمل (طاقات).

وسيقدم معهد البحوث والدراسات الاستشارية ممثلاً في "مركز سيف" للسلامة وإدارة المخاطر والأزمات بموجب هذا العقد، برنامجين تدريبيين بمسمى "ممارس سلامة وصحة مهنية" بواقع 198 ساعة تدريبة لحوالي 300 متدرب، والبرنامج الآخر بمسمى "محترف سلامة وصحة مهنية" بواقع 320 ساعة تدريبة لنحو 200 متدرب.

ويُعد مركز سيف للسلامة وإدارة المخاطر والأزمات أحد مكونات واحة أم القرى للاستشارات، وأحد أهم المبادرات التي حظيت بالقبول والاعتماد في برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، لأهميته في مجال الأمن والسلامة لأفراد المجتمع والمؤسسات المهنية والوطنية المختلفة.

وأوضح عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية د. علي بن محمد الشاعري، أن واحة أم القرى للاستشارات تُعنى بتقديم برامج متخصصة منها الخدمات الاستشارية وكذلك التطوير المهني، يسعى من خلالها "مركز سيف" إلى توفير خبرات وطنية وعالمية تدعم المسيرة التأهيلية والبحثية والاستشارية المتخصصة في السلامة وإدارة المخاطر واﻷزمات؛ مما يجعله الفريد من نوعه في منطقة مكة المكرمة، كونه المركز الأول التابع لمؤسسة تعليمية رسمية متخصصة.

وثمن د. الشاعري، دعم رئيس الجامعة أ. د. معدي آل مذهب المتواصل للمعهد ووحداته ومراكزه الاستشارية، التي تستهدف شرائح ومؤسسات الوطن المختلفة ورفدها بسواعد وخبرات وطنية متخصصة.